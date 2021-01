Wijnaldum potrebbe essere lontano dal Liverpool. L’olandese è in scadenza di contratto e non sembra avere intenzione di rinnovare con i Reds. Queste le parole del tecnico Jurgen Klopp: Il futuro dipotrebbe essere lontano dal Liverpool. L’olandese è in scadenza di contratto e non sembra avere intenzione di rinnovare con i Reds. Queste le parole del tecnico Jurgen Klopp:

“Non c’è davvero nulla da dire. Penso di aver detto già tutto a riguardo dei miei apprezzamenti nei suoi confronti come persona e come calciatore. Non è una brutta o una bella notizia, ma un dato di fatto. Se ci saranno decisioni in merito lo saprete“.