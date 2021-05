Klopp: “Mi piace il campionato portoghese. Seguo anche la Serie A perché provo…”

Jürgen Klopp ha rivelato di seguire attentamente la Serie A. Il tecnico poi spiega anche il motivo

Jürgen Klopp ha rivelato di seguire attentamente la Serie A. Il motivo? Analizzare le strategie difensive. Inoltre il tecnico del Liverpool è attratto anche dal campionato portoghese. "Un campionato che adoro guardare, e che probabilmente non è il più famoso, in cui si vedono sempre buone innovazioni, buoni giocatori e bravi allenatori".

"È un campionato molto interessante. Ha una sua filosofia, molti club fanno cose molto intelligenti per educare e formare i giocatori. Quindi è molto, molto interessante. Certo, guardo molto il campionato tedesco, per quanto posso. Anche la Serie A dove provo ad analizzare le strategie difensive, è necessario guardarlo. Per quanto riguarda la Spagna puoi essere 16°, ma hai undici giocatori tecnicamente fortissimi".