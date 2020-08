Sky – Kolarov, accordo con l’Inter non con la Roma. Per Fonseca ha doppia funzione. Dzeko…

A Roma sono arrivate le voci su un accordo che Kolarov avrebbe trovato con l’Inter. Non una buona notizia per Fonseca che lo ritiene un punto di riferimento per la sua squadra. Lo ha spiegato Angelo Mangiante, inviato di Skysport a seguito dei giallorossi: “Quando aveva rinnovato Fienga aveva parlato di lui e di Dzeko e aveva detto che la sua intenzione era tenere i due in società anche a fine carriera. Kolarov per Fonseca ha una duplice funzione: è un leader per la squadra ed è un leader tecnico. Può giocare nella difesa a tre, ecco perché lo vuole Conte, e può fare anche il quinto a centrocampo come regista di fascia. A Roma ha segnato 19 gol e fatti 18 assist in quel ruolo”, ha spiegato.

DZEKO – Il calciatore avrebbe trovato un accordo con l’Inter, non c’è ancora l’accordo con la Roma. Che rischia di perdere anche Dzeko, attaccante che Conte avrebbe voluto già un anno fa ma alla fine aveva rinnovato. “Non c’è ancora l’accordo con la Juve: per Pirlo lui è la prima opzione, sarebbe l’ideale partner per Ronaldo. Il bosniaco vuole capire la progettualità della nuova proprietà, non è una questione di soldi, ma di garanzie sul futuro. Chiede rassicurazioni, se avesse dubbi sul futuro la Juve potrebbe tentare l’assalto”.

(Fonte: SS24)