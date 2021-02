Kolarov, un nuovo amore nella sua vita: è Francesca Fioretti, l’ex compagna di Astori

Aleksandar Kolarov ha un nuovo amore. Il giocatore dell’Inter, da quanto scrive il settimanale CHI, ha una storia con Francesca Fioretti. È l’ex compagna di Davide Astori. Lei aveva scelto già da tempo di vivere a Milano. E l’ex calciatore della Roma ha scelto la stessa città per una sua nuova esperienza da calciatore. Di lui il settimanale scrive: “Lui è noto per essere un uomo quasi burbero”. Li hanno immortalati in centro città. “Erano in macchina insieme, lui l’ha accompagnata alla Stazione Centrale e sono rimasti diverso tempo in macchina. E sono rimasti così tanto insieme che poi lei ha dovuto allungare il passo per non perdere il treno. Evidentemente separarsi è difficile”, si legge sul noto settimanale.

(Fonte: CHI)