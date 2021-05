Kolarov: “Inter-Juve ci ha fatto capire di essere pronti per lo scudetto”

Il difensore ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro

Aleksandar Kolarov non è riuscito a dare il contributo che avrebbe voluto alla causa dell'Inter quest'anno. Ma il difensore ex Roma ha comunque esultato e gioito con i compagni per la vittoria dello scudetto. Ai canali ufficiali del club ha individuato la gara della svolta. Queste le sue parole: "La vittoria a San Siro contro la Juventus è il momento che per me ci ha dato la consapevolezza di essere forti, di poter superare qualunque avversario, di essere pronti a prenderci lo scudetto".