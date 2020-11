Euro 2020, tocca a Serbia e Slovacchia. Inter, in campo Kolarov e Skriniar: una sorpresa dal 1′

Ultimi 90 minuti e ‘dentro o fuori’ per la Serbia di Aleksandar Kolarov e la Slovacchia di Milan Skriniar in vista dei Campionati Europei in programma la scorsa estate e rinviati a causa del Coronavirus alla prossima.

Le due nazionali scendono in campo questa sera per l’ultimo atto dei playoff. La Serbia sfida la Scozia allo stadio ‘Rajko Mitic‘ di Belgrado, conosciuto anche come ‘Marakana‘. A sorpresa non c’è Kolarov nell’undici di partenza: il difensore dell’Inter partirà dalla panchina.

Gioca dall’inizio Milan Skriniar nella Slovacchia che sfida al Windsor Park di Belfast i padroni di casa dell’Irlanda del Nord. Il difensore nerazzurro farà coppia con Sakta del Lech Poznan al centro della difesa.