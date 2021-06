Inter, a Kolarov annuale a 1.5 mln. TS: “Teneva molto a restare a Milano”

Il serbo ha accettato il rinnovo di un'altra stagione con l'Inter: i retroscena della trattativa

"Aveva chiesto Stefan Radu, avrà Aleksandar Kolarov". Apre così Tuttosport il proprio focus sul rinnovo di Aleksandar Kolarov, che vestirà la maglia dell'Inter per un'altra stagione. Il quotidiano ripercorre i retroscena della trattativa, spiegando: "Dopo il niet del fedelissimo (che ha scelto di prolungare con la Lazio dopo avere sfogliato la margherita per oltre dieci giorni), Simone Inzaghi potrà contare su un altro senatore importantissimo per legare lo spogliatoio, si tratta del serbo che - nonostante qualche errore di troppo in campo (ultima presenza agli atti in campionato il 10 gennaio a Roma) - aveva lasciato un ottimo ricordo nei dirigenti nerazzurri.