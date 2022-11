Belgio, Kompany: “Lukaku convocato? Capisco la scelta. Sarà decisivo se…”

Intervenuto in conferenza stampa, Vincent Kompany, ex difensore belga, ha parlato così della scelta di Martinez di convocare Romelu Lukaku per il Mondiale: "Capisco la convocazione perché anche io non giocai la fase a gruppi dell'ultimo Mondiale perché mi stirai il bicipite femorale in un'amichevole: è stata una corsa contro il tempo per recuperare.