Ex Inter, Kondogbia contro il presidente del Valencia: “Hai distrutto un progetto e ingannato…”

Durante l’ultimo mercato, il nome di Geoffrey Kondogbia è stato associato all’Atletico Madrid, ma il trasferimento alla fine non si è concretizzato e il 27enne centrocampista francese non ha nascosto la sua frustrazione. Su Instagram l’ex Inter non ha risparmiato una dura critica nei confronti del presidente del Valencia, Anil Murthy. “Hai distrutto un progetto ambizioso e hai ingannato i giocatori, l’allenatore e per ultimo me. Grazie, Anil Murthy“, ha scritto Kondogbia su Instagram Stories ricordando anche le promesse di rinforzare la squadra da parte del presidente. Promessa che Anil Murthy non ha mantenuto.