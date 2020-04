Il Valencia valuta la cessione di Kondogbia: l’Inter può monetizzare. Al club nerazzurro spetta…

La crisi che sta attraversando il calcio a causa dell’emergenza coronavirus, potrebbe obbligare molti club a vendere i loro giocatori migliori. È il caso del Valencia che potrebbe essere costretto a cedere uno dei suoi giocatori più rappresentativi: Geoffrey Kondogbia. Secondo quanto riporta Superdeporte, il club non vorrebbe privarsi del centrocampista, ma in un momento di grave difficoltà economica tutto ha un prezzo. Passato al Valencia in prestito annuale con diritto di riscatto a favore del club spagnolo, riscatto che verrà esercitato un anno dopo e che porterà nelle casse dell’Inter 25 milioni. In quella difficile trattativa, la società nerazzurra riuscì riservarsi il 25% della plusvalenza in una vendita futura.

Al momento è difficile pensare a una cessione del centrocampista, soprattutto perché il suo valore di mercato, come per tanti altri giocatori, è sceso fino a 15 milioni di euro, cifra decisamente bassa per il Valencia. Ecco perché il club si trova davanti a un bivio: rivedere il contratto del centrocampista o metterlo sul mercato. Anche se guadagnare più di 30 milioni dalla cessione del giocatore appare molto complesso. Intanto l’Inter guarda con attenzione dalle parti del Mestalla.

(Superdeporte)