Atalanta-Inter, Koopmeiners in dubbio? TS: “Gasperini ha già pronta l’alternativa”

In casa Atalanta c'è un po' di apprensione per quanto riguarda Teun Koopmeiners : il centrocampista olandese ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro contro la Lazio e sembra orientato a restare fuori almeno 20 giorni, con la speranza di Gasperini di averlo a disposizione per Empoli a fine ottobre, pochi giorni prima di Atalanta-Inter, in programma il 4 novembre:

"In questo caso, le gare saltate sarebbero quelle contro Genoa in campionato e Sturm Graz in Europa League. Una tegola per Gasperini che ha sempre puntato molto sul forte centrocampista olandese e che nelle due gare dopo la sosta dovrà fare a meno di lui", sottolinea Tuttosport che poi aggiunge: "In casa nerazzurra le alternative comunque non mancano, davanti c'è Pasalic che può dare il cambio a Koopmeiners ma anche il tridente composto da De Ketelaere, Scamacca e Lookman è una soluzione molto interessante".