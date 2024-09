La seconda: la dieci sulle spalle di Yildiz è, per il momento, solo una simpatica suggestione. Ha talento, ma deve ancora mangiare tanta erba. Questa accelerazione gli mette pressione e non giova.

La terza: Koopmeiners è indietro come i meloni in inverno, pochi gli allenamenti nelle gambe.

La quarta: L’Empoli è una bella gatta da pelare, non escludo che possa dipendere anche da una preparazione fatta con i controcavoli. E adesso sono curioso di vedere come la Juve si comporterà in Champions, se l’aria dell’Europa fungerà da stimolo supplementare. Ripeto, siamo ancora alle prime impressioni: è presto per le valutazioni attendibili".