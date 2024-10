Alla procura di Milano le indagini sulle curve di Inter e Milan vanno avanti in un contesto tutt’altro che semplice. Ieri la prefettura ha disposto una scorta per il pm della Dda Paolo Storari. Intanto, come riporta la Gazzetta dello Sport, dalle carte depositate emerge con sempre maggiore nettezza il peso della ‘ndrangheta, non solo nella Nord, ma anche nella Sud milanista, in cui le cosche sarebbero entrate ben prima «con i Papalia».