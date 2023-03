Koulibaly: “Ho un contratto di 3 anni con il Chelsea, dimostrerò chi sono”

Tra i tanti nomi accostati all'Inter per la difesa della prossima stagione c'è anche quello di Kalidou Koulibaly: il difensore senegalese, dopo aver lasciato il Napoli, non è ancora riuscito ad imporsi al Chelsea, finendo per scatenare diverse voci di mercato sul suo conto. Il diretto interessato, tuttavia, in un'intervista rilasciata al Sun ha voluto spegnere ogni discorso sul nascere: "Non la considero una stagione difficile per me, ma ho bisogno di tempo per adattarmi a questa realtà e ne ero consapevole. Quando ho deciso di venire qui sapevo che non sarebbe stato facile. Ho un contratto di 3 anni con il Chelsea, sono tranquillo. Ho tempo per dimostrare a tutti chi sono".