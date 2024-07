In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l'ex Napoli Koulibaly, che gioca all'Al-Hilal in Arabia Saudita, ha parlato dell'approdo di Conteal club azzurro e in generale della Serie A. «Tre giorni fa ho sentito il mister e abbiamo scherzato un po' perché non siamo ancora riusciti a lavorare insieme. Mi voleva al Chelsea ma decisi di rimanere al Napoli e sono arrivato al club londinese quando lui non c'era più. Mi sarebbe piaciuto giocare con lui, è un grande. Siamo reduci da un anno difficile e ora ripartiamo da un tecnico che conosce bene il livello del calcio italiano ed europeo, è una fortuna il suo arrivo per il Napoli. So che negli allenamenti li sta massacrando. Sa come si fa a riportare il Napoli almeno nei primi posti e poi spero di sognare ancora».