E si legge del giocatore inglese, di come sia intoccabile per il Real e invece su Olmo, che può lasciare il Lipsia, ci sono due club inglesi. In Italia la Juve segue Koopmainers e De Rossi vorrebbe per la sua Roma Soulè. Il Milan pensa a Samardzic. Alla Lazio - che però non è interessata - è stato proposto Lo Celso, argentino del Tottenham autore dell'assist per Lautaro nel gol contro la Colombia in finale. "Potrebbe vestire un’altra maglia italiana. Non quelle dell’Inter e del Napoli, dove spazio per i numeri 10 non ce n’è. Inzaghi e Conte la fantasia la chiedono alle mezzali", si legge sul giornale.