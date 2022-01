Kovacevic: “Scudetto? Inter, buon vantaggio. Ma aspetterei a trarre conclusioni”

Le parole dell'ex calciatore: "L’Inter ha accumulato un buon vantaggio e Simone Inzaghi fa giocare molto bene la squadra"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Darko Kovacevic, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “L’Inter ha accumulato un buon vantaggio e Simone Inzaghi, con cui ho giocato alla Lazio, fa giocare molto bene la squadra. Aspetterei però a trarre conclusioni, in questa stagione vedo grande equilibrio ovunque, in Italia come nella Liga e in Premier. E poi a febbraio c’è il derby, no?”.