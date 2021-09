Kovacevic: “Scudetto? Juve non è unica favorita. L’Inter e le altre hanno…”

Le parole dell'ex bianconero: "Scudetto? Per me è 50 e 50, in quanto ci sono diverse squadre come Inter, Milan, Lazio, Roma e Napoli che sono riuscite a ridurre il gap"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Darko Kovacevic, ex calciatore bianconero, ha parlato così della corsa scudetto per quest'anno in Serie A: "Quest'anno non riesco a vedere la Juventus come unica favorita. Per me è 50 e 50, in quanto ci sono diverse squadre come Inter, Milan, Lazio, Roma e Napoli che nel corso degli anni sono riuscite a ridurre il gap. Champions? Il Psg ha un gruppo formidabile a livello di nomi, ma bisognerà vedere se Pochettino riuscirà a creare una squadra. La Juve può dir la sua, ma è difficile"