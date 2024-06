Intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match contro l'Italia, Mateo Kovacic è tornato a parlare della sua avventura in Serie A con la maglia dell'Inter:

"L'Italia mi ha insegnato tantissimo, dal punto di vista tattico e difensivo. Ho avuto tre allenatori diversi e mi hanno aiutato tanto nel mio percorso: all'epoca non ero molto bravo in difesa e il passaggio in Italia mi è servito molto per migliorarmi".