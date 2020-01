KPMG – Inter, continua il boom sui social. E’ il terzo club per crescita nell’ultimo mese

Il lavoro di Suning da quando è entrato nell’Inter continua a produrre numeri straordinari, soprattutto in termini di fatturato. Ma con l’avvento di Inter Media House, il club nerazzurro ha registrato un enorme incremento anche a livello di social: su Instagram, Twitter e Facebook sono infatti visibilmente aumentati i followers così come le interazioni. E, come riporta un recente studio di KPMG Football Benchmark, l’Inter è il terzo club nei top 5 campionati europei per crescita nell’ultimo mese: crescita del 5.8% negli ultimi 30 giorni, numeri importanti. Ecco lo studio completo: