Ricavi commerciali, l’Inter irrompe in top 10: superati Arsenal e Tottenham, Juve nel mirino

La classifica Deloitte sui fatturati delle migliori squadre d’Europa certifica i progressi dell’Inter sul versante commerciale. Se complessivamente i nerazzurri sono stabili al 14esimo posto come fatturato, sul piano dei ricavi commerciali il boom nerazzurro è ancora più evidente.

Grazie al lavoro di Suning, in particolar modo sul mercato asiatico, l’Inter è riuscita a irrompere nella top 10 europea. I nerazzurri, come ricavi commerciali, incassano più di big come Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham e Arsenal. Nel mirino dell’Inter, ora c’è la Juventus, che precede di una posizione i nerazzurri.

Le prospettive, in casa nerazzurra, sono decisamente rosee, considerando che i due main sponsor, Nike e Pirelli, versano cifre lontanissime da quelle delle big europee, Juve compresa. Ma già da tempo si parla di un possibile ingresso di Evergrande come main sponsor, con Pirelli relegata ad una sponsorizzazione secondaria.

Ecco la classifica dei ricavi commerciali per il 2018/2019:

1 Barcellona (383,5 milioni)

2 Psg (363,4)

3 Bayern Monaco (356,5)

4 Real Madrid ( 354,6)

5 Manchester Utd (317,2)

6 Manchester City (261)

7 Liverpool (210,9) 8

Chelsea (210,4)

9 Juventus (185,6)

10 Inter (154,5)

11 Tottenham (151,9)

12 Borussia Dortmund (150,2)

13 Arsenal (125,8)

14 Schalke 04 (110,1)

15 Atletico Madrid (99,6)