L’agente di Kramaric: “L’Inter lo apprezza. Ma in attacco ne ha tanti”

Il procuratore ha parlato delle voci di addio all'Hoffenhaim del croato ma ha anche parlato di un interesse dei nerazzurri

In un'intervista a Interlive.it ha detto: «Le indiscrezioni sull'addio all’Hoffenheim non sono veritiere. Sta bene al club tedesco. Ma la situazione potrebbe cambiare se arrivasse la chiamata di una grande squadra. Sarebbe difficile rinunciare ad una buona opportunità e quindi prenderemmo la chiamata in considerazione, come valutiamo ogni anno. Ha segnato tanto anche nelle scorse stagioni, per questo motivo in tanti lo apprezzano, Inter compresa. I nerazzurri rappresentano senz’altro una soluzione interessante, però credo che nel loro reparto d’attacco siano già in tanti».