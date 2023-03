Kulusevski: “Conte? E’ ancora molto importante per noi. Rispettiamo le sue parole”

"Se mi sono sentito offeso dalle parole del mister? No, perchè so quello che do alla squadra ogni giorno. Lavoro per cercare di giocare nel miglior modo possibile ed è per questo che posso sempre guardarmi allo specchio. Alle volte non gioco abbastanza bene e me ne assumo le responsabilità ma quello che ha detto lo diceva a se stesso e lo rispetto". Dejan Kulusevski, dal ritiro della nazionale svedese, assicura di non sentirsi tirato in ballo dallo sfogo di Conte seguito al 3-3 col Southampton.