Coronavirus, Kulusevski risultato positivo nel ritiro della Svezia. Salterà la Spagna

Il giocatore della Juventus positivo al covid19 dopo i controlli effettuati dalla Nazionale a pochi giorni dall'Europeo

Un nuovo caso di coronavirus in casa Juventus. Si tratta dell'attaccante bianconero Dejan Kulusevski . Il calciatore, in ritiro con la Nazionale svedese, è risultato positivo al covid19 dopo un controllo effettuato dalla federazione sui giocatori che parteciperanno all'Europeo.

La Nazionale svedese esordirà contro la Spagna di Luis Enrique lunedì 14 giugno. Per il giocatore bianconero la fase di isolamento in attesa della negativizzazione. Ci sarà da capire se riuscirà a giocare le altre partite del torneo. Ma il suo ct, Andersson, è fiducioso: «Non chiameremo nessuno per sostituirlo, contiamo di recuperarlo per la seconda gara».