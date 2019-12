Kulusevski, il ds del Parma: “Fino a giugno è nostro, poi si vede. Parlarne troppo…”

Kulusevski è sul taccuino dell’Inter. E di lui ha parlato in queste ore il ds del Parma, Faggiano. Queste le parole del dirigente a Skysport: «E’ un giocatore fino a giugno nostro. Poi si vedrà. Fa piacere ma parlarne troppo non so se faccia bene al ragazzo. Ci sta il calciomercato, ma è tranquillissimo e quella è la sua forza. E’ venuto al Parma e ha sposato il progetto. Ha sposato l’allenatore e l’allenatore ha sposato lui, gioca dove dice lui per cui va benissimo».

(Fonte: SS24)