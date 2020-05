Kumbulla esalta un difensore dell’Inter: “Top 3 al mondo. Vorrei avere la sua capacità…”

Marash Kumbulla, difensore albanese classe 2000 del Verona, ha rilasciato un’intervista a SportWeek. Kumbulla, accostato anche all’Inter, ha citato De Vrij tra i difensori più forti al mondo:

“Mi divertono i duelli, anche quelli aerei. Mi piace molto il contrasto fisico. E poi, per uno nel mio ruolo, non c’è niente di più appagante di un salvataggio da ultimo uomo, di quelli che tolgono dalla porta un pallone che già stava per entrare”.

DIFETTI – “Devo migliorare con il piede sinistro”.

PREGI – “La concentrazione in partita, l’attenzione che metto su ogni palla e la determinazione”.

MODELLI DA RAGAZZINO – “Mi è sempre piaciuto Chiellini per la cattiveria agonistica che mette in partita”.

TRE DIFENSORI PIU’ FORTI DEL MONDO – “Van Dijk, Sergio Ramos, De Vrij”.

DI DE VRIJ VORRESTI… – “La lettura delle azioni. Capisce prima dove può finire la palla”.