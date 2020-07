Kumbulla, la Lazio ha fretta: nuova offerta al Verona, si cerca l’intesa. L’Inter…

La Lazio spinge forte per Marash Kumbulla: il club biancoceleste ha fretta di chiudere per il talentuoso difensore albanese, una delle rivelazioni dell’ultimo campionato. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’offerta dei capitolini da 18 milioni di euro più il cartellino di uno o due giocatori è stata considerata buona ma non ancora convincente dal Verona, e in queste ore si è tornati a trattare. La Lazio è pronta a salire a 20 milioni più André Anderson, valutato 10 milioni, ma il Verona vorrebbe anche un altro giocatore nello scambio o, in alternativa, altri 5 milioni cash. Lotito e Tare vorrebbero chiudere il prima possibile anche per anticipare gli altri club interessati, su tutti l’Inter.