Sky – Kumbulla, incontro col Verona per il rinnovo. Ma non è esclusa la cessione

Kumbulla è un giocatore nel mirino dell’Inter. Di lui si è parlato a Skysport perché sta per rinnovare con il Verona. Da un primo incontro del suo entourage con il club gialloblù si va verso questa soluzione. Una soluzione tesa a migliorare le condizioni contrattuali. La scadenza attuale è nel 2022 e per non incappare in eventuali svalutazioni, qualora non partisse subito. il club passa alle contromisure: il giocatore avrà uno stipendio adeguato alle prestazioni. Questo rinnovo non esclude l’addio. Resta anche il primo obiettivo della Lazio per la difesa.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)