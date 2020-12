Kuzmanovic: “Eriksen? La Serie A è un campionato difficile. Icardi alla Juve? Sai che casino…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Zdravko Kuzmanovic ha parlato delle difficoltà che Christian Eriksen ha riscontrato nella sua avventura all’Inter. “Semplice, in Premier League si gioca più aperto, box-to-box. In Serie A no, anche ai giocatori forti gli allenatori dettano i movimenti e gli schemi. Ho giocato in Italia, Spagna e Germania e posso dire che la Serie A è la più difficile. In Inghilterra è ritmo alto e basta, mentre in Italia è difficile segnare anche alle piccole squadre”.

Alla Juventus manca un profilo alla Icardi?

“Conosce bene il campionato e si trova bene in Italia. Se va alla Juve sai che casino dopo tutti gli anni all’Inter (ride, ndr). Davanti la Juventus ha Morata, ma se possono dovrebbero prenderlo”.

(TMW Radio)