Zdravko Kuzmanovic, ex centrocampista serbo dell'Inter, al sito ufficiale della Stella Rossa ha parlato del match di Champions League in programma martedì sera a San Siro: "Spero in un buon risultato per la Stella Rossa, ma la favorita è l'Inter. Parliamo di una squadra di qualità, che vedo in finale di Champions League. Sono una squadra forte a tutto tondo, hanno buone individualità e la capacità di giocare bene in entrambe le fasi. Hanno grande qualità a centrocampo, giocano insieme da due o tre anni: Inzaghi ha costruito una squadra molto forte.