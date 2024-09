Stella Rossa, la vera rivelazione è il 17enne Maksimovic. Infortunio per il portiere Glazer

"Che lunedì scorso ha subìto dalla Stella un pesante cappotto casalingo nel “derby eterno”, per 4-0, con tripletta del senegalese Pape Ndiaye, capo cannoniere del torneo con 7 centri. Ma la vera rivelazione e novità della Stella Rossa è stato il 17 enne Andrija Maksimovic, che in settimana ha firmato un nuovo contratto triennale da professionista (è il massimo per i minorenni). Non si sa se il tecnico Milojević avrà il coraggio di lanciarlo contro l’Inter martedì, ma potrebbe anche subentrare", scrive il quotidiano.

Chi non ci sarà di sicuro sono il terzino destro Mimovic (un infortunio a un piede col Benfica, 6 settimane out) e il centrocampista Ivanic, ko nel derby. Dovrebbe rientrare il terzino sinistro Rodic, ieri di nuovo in campo dopo un mese di assenza, spostando a destra il sud coreano Seol; per Ivanic ballottaggio fra Katai e lo stesso Ilic, autore del 2-1 ieri. La formazione con lo Zeleznicar però può ingannare; il tecnico Milojević ne ha cambiati 6 rispetto al Benfica, 3 in difesa e 3 a centrocampo dove a guidare i serbi sarà un ex milanista Rade Krunic, 31 anni il 7 ottobre, arrivato dal Fenerbahçe, dopo mezza stagione in Turchia: con la Zvezda ha già disputato 3 match di campionato e in Europa la sfida persa 2-1 in casa contro il Benfica. E in panchina (ieri subentrato e al debutto) c’è l’ex Toro Radonjic.