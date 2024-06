“Lui è timido, non è estroverso, non è un ragazzo da party e feste. Lui è più tipo da allenamenti, cura del proprio corpo", commenta Kaylyn Kyle

Intervenuta ai microfoni di Sportitalia in vista della Copa America, Kaylyn Kyle, ex giocatrice del Canada, ha parlato così di Tajon Buchanan :

“E’ un calciatore fantastico, ma è una persona ancora migliore fuori dal campo. La sua storia è incredibile. E’ un lavoratore assiduo, ama questo sport, sinceramente. Ed io amo vedere i giocatori uscire dalla loro zona di comfort. C’era una squadra qui che lo voleva, altre gli avrebbero dato la possibilità di rimanere dov’era in Belgio, ma lui era orientato a testarsi in una dei migliori campionati ed in una delle migliori squadre del mondo. Perché poi giocare all’Inter… c’è pressione lì a Milano! Quando non fai bene, la pressione la senti. Poi lo conosco fuori dal campo”.