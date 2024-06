La sua esperienza in nerazzurro è iniziata nel migliore dei modi, con la conquista della Seconda Stella. Tajon Buchanan ha scritto il suo nome sul 20° Scudetto dell'Inter. Arrivato a Gennaio 2024, l’esterno canadese ha subito esaltato i tifosi con le sue accelerazioni e dribbling, dando energia vitale alla squadra nei minuti in cui è sceso in campo e contribuendo alla conquista del tricolore.