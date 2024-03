Con il supporto di La Molisana, Official Women’s Team Partner, le nerazzurre si sono ritrovate al Centro Sportivo Suning per una cena didattica

In continuità con l’impegno di Inter, dimostrato nel corso degli anni sulla tematica della corretta alimentazione nel mondo del calcio professionistico, nella serata di giovedì 7 marzo, le calciatrici dell’Inter Women sono state protagoniste di un evento che le ha viste riunite intorno ad un tavolo per approfondire il tema. Con il supporto di La Molisana, Official Women’s Team Partner, le nerazzurre si sono ritrovate al Centro Sportivo Suning per una cena didattica sul tema dell’alimentazione sana ed equilibrata guidata dai nutrizionisti del Club.