"Per me la consapevolezza c’era già, non siamo arrivati per caso a Istanbul. Dopo la sconfitta col Monza è cominciata la nostra cavalcata. Io sono diventato interista l’anno prima che arrivasse Herrera, prima tifavo solo Catania. Mi entusiasmava Angelillo nella stagione in cui fece 33 gol. E’ difficile dire se questa Inter sia la più bella, bisogna confrontare gli avversari, quella di Mourinho ne aveva di più forti, ad esempio. Tutti hanno fatto gioire il popolo nerazzurro".