La Russa: “L’Inter merita lo scudetto. Bravo Conte, io mi diverto: bene il gioco”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e tifoso dell'Inter, ha parlato della stagione disputata sin qui dalla squadra di Antonio Conte: "L'Inter merita questo Scudetto: quando hai tutti quei punti di vantaggio sulle inseguitrici, certo che lo meriti. E poi vi dirò: mi diverto a guardare l'Inter. Bravo Conte. Bene i risultati, bene il gioco. Perchè lo Scudetto non va al Sud? In questi ultimi 20 anni, la metà li ha vinti la Juve. Napoli a parte, al Sud non ha mai vinto nessuno. Nel calcolo delle probabilità, al Sud c'è una big. Al Nord ce ne sono di più. Al Centro, la Roma. Il Napoli, piaccia o meno, ha una società italiana. Le risorse sono quelle per le quali Moratti ha ceduto l'Inter: per competere, si era compreso che bisognava cedere per trovare nuove risorse".