La Russa: “Istanbul? Ci pensiamo ma non nei 90 minuti. Non leverei mai Lukaku”

Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso dell'Inter, ha parlato a Mediaset prima della finale di Coppa Italia: "Meno male che non premio io, sarei stato imbarazzato: almeno posso tifare la mia Inter, anche se la Fiorentina mi sta simpatica. Istanbul? Ci pensiamo, ma non nei 90 minuti della partita. Io non leverei mai Lukaku, lo farei giocare sempre 70 minuti a partita: senza togliere nulla a Dzeko, è bravissimo, ha più classe ma anche più anni. Alla fine il mio attacco preferito è Lukaku-Lautaro. Ma se Inzaghi dice Dzeko ha i suoi motivi, sono la sua classe e la capacità di legare il gioco: ma quando Lukaku era in forma, Conte non lo levava mai".