Ignazio La Russa a margine della presentazione a Palazzo Madama di un libro sull'Inter ha parlato dell'inchiesta sugli Ultras: «Io faccio il tifoso la politica del calcio l'ho sempre voluta seguire il meno possibile. Il 95% dei ragazzi che vanno in curva penso abbiano una passione sincera senza la quale sarebbe meno bello andare allo stadio. Chi va allo stadio per fare affari o commettere reati non solo deve essere punito ma deve essere totale il nostro impegno per bonificare quella parte di curva», ha sottolineato.