La Russa: “Volevo fare il ministro dello Sport per andare contro la Juventus”

"Volevo fare una cosa diversa, volevo fare il ministro dello Sport, così mi sarei riposato e anche divertito". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di Italia Direzione Nord-Riflessioni sulla Leadership, presso la Fondazione Stelline di Milano. "Giorgia Meloni mi ha detto di no e ho fatto il presidente del Senato", aggiunge. "Ma - conclude con una battuta - non lo volevo fare per l'Inter, come ha detto Giorgia, ma per andare contro la Juve...".