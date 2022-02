La Russa: “Napoli? Per me dall’inizio i più forti. Ma spero vinca l’Inter”

Le parole del senatore e tifoso nerazzurro: "Adoro Napoli e i napoletani ma spero ovviamente vinca l’Inter!"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Ignazio La Russa, senatore e tifoso dell'Inter, ha parlato così in vista della sfida con il Napoli di domani sera: "Adoro Napoli e i napoletani ma spero ovviamente vinca l’Inter! A Milano dispiace di più avere il fiato sul collo del Milan ma siamo confidenti di farli fuori, con il Napoli non ci giurerei perché per me all’inizio era la squadra più forte. Stadi? La posizione di Fratelli D’Italia non da ora è di apertura. Per me era una follia considerare un posto all’aperto come un luogo dove prendere accorgimenti esagerati. Lo dicevo prima, figuriamoci ora".