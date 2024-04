"Sono andato con i giocatori e la dirigenza" a festeggiare "io alle 3 - dice il presidente del Senato - sono tornato a casa, mio figlio alle 6. Abbiamo fatto un po' di baldoria. Se non si festeggia in questi casi non si festeggia mai. Non ci sono stati tanti cori contro il Milan ma c'è stata baldoria per l'Inter". A Salvini, tifoso milanista, ha mandato un messaggio? "Gli sfottò per telefono non mi piacciono", risponde La Russa. Scatenato anche a proposito delle polemiche di parte juventina sulla "seconda stella" (che si appunta sulla maglia alla conquista del ventesimo scudetto, che i bianconeri vinsero 4 decenni fa): "E forse - ha commentato - fino a lì La meritava, io non mi vanterei troppo. Moratti ha ricordato che se non ci fossero state le 'cose note' saremmo 25 a 25, e io seguo il grande presidente Moratti. Lo scudetto di cartone (quello sottratto alla Juve dopo lo scandalo Calciopoli, ndr)? Quello ci fa godere, è il simbolo di quelli che ci hanno tolto. Quello di cartone è lo scudetto che ci inorgoglisce di più, sancisce che noi, di quelli che erano in testa, eravamo gli unici a non aver imbrogliato".