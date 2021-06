La Russa: “Avevamo il migliore al mondo. Inzaghi? Lo guardiamo con speranza”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il Senatore Ignazio La Russa, grande tifoso dell'Inter, ha parlato del momento del club nerazzurro dopo l'addio a Conte

«Apprezzo tanto ciò che Suning ha fatto per l’Inter e sono sicuro che il loro progetto non fosse questo. Purtroppo però in Cina c’è una realtà politica molto distante dalla nostra: gli è stato detto di non investire più nello sport e loro hanno “cancellato” lo Jiangsu. Si immagina una cosa del genere in Italia? Impossibile».

«Conte ha lasciato in eredità uno squadrone, che anche in casa di partenza di un pezzo pregiato può comunque restare competitiva. Mi spiace solo vedere che gli altri club pensano a come rinforzarsi mentre noi siamo gli unici ad aver già messo in conto di indebolirci. Hakimi è insostituibile, però credo sarà lui il sacrificato. Ecco, temo Conte sia andato via perché ha capito che la crisi non sarà una parentesi di una stagione...».