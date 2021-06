The Sun – Tottenham, richieste Conte “irrealistiche” e da “potenziale disastro finanziario”

L'ex tecnico nerazzurro rischia di rimanere senza panchina la prossima stagione

Antonio Conte rischia di rimanere senza panchina. Dall'Inghilterra continuano ad arrivare conferme sul fatto che l'ormai ex tecnico nerazzurro non sia più un'opzione per la panchina del Tottenham. Dopo giorni di contatti, la distanza economica tra richiesta ed offerta era comunque importante. Il Sun parla addirittura di richieste di Conte "irrealistiche" e da "potenziale disastro finanziario". Conte nei giorni scorsi è stato accostato anche alle panchine di Real Madrid e Psg, ma i blancos hanno puntato sul ritorno di Ancelotti, mentre il club francese ha confermato Pochettino.