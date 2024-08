Inzaghi: “Inter concentrata e affamata. Negli spogliatoi ho detto ai ragazzi…”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al triplice fischio del match col Lecce. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo fatto i primi 35' molto buoni, intensi e pressando alto. Negli ultimi 10' del primo tempo abbiamo preso un paio di ripartenze, non eravamo molto lucidi e nello spogliatoio abbiamo chiesto ai ragazzi di gestire meglio la palla e coprire gli spazi. Il Lecce aveva perso male con l'Atalanta, ma fino al gol era rimasta in partita e aveva creato problemi.

Il Lecce ha fatto la sua partita seria, ma l'Inter era concentrata e affamata e con voglia di portare a casa la vittoria. Thuram è stato bravissimo a conquistare un rigore importante, poi si è mosso bene. Taremi con lui non aveva mai giocato, ma è un giocatore generoso e si è dato da fare. E' stato poco appariscente, ma è stato molto utile per la squadra. Eravamo rimasti male per il pareggio preso al 45' a Genova, ci avevamo messo del nostro, ma ero tranquillo perché ho visto ottimi segnali in settimana. La squadra ha fatto una grande gara, quello che cercavamo.