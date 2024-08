Inter, Darmian: “Siamo sulla strada giusta. Calhanoglu cecchino? Continuerà così”

Terminata Inter-Lecce al Meazza. Matteo Darmian, premiato come migliore in campo, ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Era doveroso vincere, ci tenevamo a dare una vittoria al nostro pubblico alla prima in casa. Volevamo far bene, abbiamo portato a casa una vittoria importante per la fiducia e per il cammino. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare a lavorare.