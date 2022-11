La Stampa – Lo spavento dura 4′: l’Inter archivia il KO con la Juve con una pioggia di gol

"Lo spavento è durato appena quattro minuti che alla fine restano solo un incidente di percorso nel diluvio di gol rifilato dall’Inter al Bologna a San Siro, indispensabile per allontanare la delusione della sconfitta nel derby d’Italia e riagganciare il 3° posto, in attesa delle risposte di Juventus e Lazio oggi. Ma l’Inter ha rivisto subito i fantasmi del ko con i bianconeri prima di dilagare sul 6-1". Apre così l'articolo de La Stampa in merito alla vittoria dell'Inter, per 6-1 contro il Bologna, arrivata in rimonta dopo il gol di Lykogiannis.