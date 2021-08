Labate: “Qualcuno pensava Conte guadagnasse troppo. Ma il valore di Lukaku…”

Sull'offerta che sarebbe arrivata all'Inter per il belga scrive anche il giornalista del Corriere della Sera, tifoso nerazzurro

La cessione possibile di Romelu Lukaku al Chelseatiene banco nell'ambiente nerazzurro. Fa discutere per tempi, modi e perché il belga è molto più che un attaccante, ma un leader per i suoi compagni e i tifosi. Era arrivato all'Inter due stagioni fa per volere di Conte ("So solo io cosa ho dovuto fare per avere Lukaku", aveva confessato una volta) e con lui è diventato un calciatore irrinunciabile.