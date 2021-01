Inter, Labate: “Conte, cambi sbagliati. E col cuore che sanguina dico una cosa”

Un vero peccato. L’Inter si butta via all’Olimpico e subisce nel finale il gol del 2-2 dopo un ottimo secondo tempo pieno di occasioni. In molti hanno puntato il dito contro Antonio Conte, accusandolo di aver completamente sbagliato la lettura della gara e i cambi. E’ di questo avviso anche il noto giornalista Tommaso Labate, che su Twitter ha scritto: “Lo dico io che l’ho sempre difeso. Conte oggi ha sbagliato i cambi, a cominciare da Perisic-Lautaro. Per non parlare dell’uscita di Hakimi. E poi, lo dico col cuore che sanguina, abbiamo bisogno di un portiere. Due punti buttati”.