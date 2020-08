Inter-Siviglia, Lautaro Martinez in lacrime e consolato da Godin

Sono delusioni che poi diventano occasioni di crescita. Ma intanto bruciano e fanno male. Lautaro Martinez è ancora giovane e avrà modo di rifarsi. Ma era abbattutissimo a fine partita.

Sostituito nei minuti finali da Sanchez si era seduto dispiaciutissimo in panchina ed è scoppiato in lacrime a fine gara. I compagni come Godin sono andati a consolarlo ma è stato inconsolabile, è salito sul podio a prendere la medaglia ancora in lacrime e poi l’ha levata dal collo guadagnando gli spogliatoi.