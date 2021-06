Lanini: “Barella? A 18 anni aveva già una marcia in più. È tra i migliori in Serie A…”

Le dichiarazioni dell'ex compagno di squadra di Nicolò Barella sul centrocampista dell'Inter e della Nazionale Italiana

Eric Lanini , attaccante classe '94 di proprietà del Parma e nell'ultima stagione in prestito al Novara, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com di Nicolò Barella , centrocampista dell'Inter e della Nazionale italiana e suo ex compagno di squadra :

"Aveva 18 anni ed era arrivato in prestito dal Cagliari, aveva già una marcia in più. Ero convinto che sia lui che Spinazzola avrebbero fatto bene, ma non pensavo diventassero addirittura titolari della Nazionale. Nicolò, inoltre, è stato uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Questo mi fa pensare quanto si può migliorare salendo di categoria e allenandosi tutti i giorni".